Konya’daki mera kavgasında 1 kişi tutuklandı, 8 kişi serbest

3 gün önce merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde yaşanan olayda Dal ailesinin koyunlarının köylülere ait meralara girmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıkmış çıkan kavgada Hakim Dal vurularak hayatını kaybetmiş, Hamdi Dal ve Mustafa Dal ile köylülerden 4 kişi aldıkları darbeler sonucu yaralanmıştı.

Hakim Dal'ın hayatını kaybetmesi üzerine PKK'ya yakın kişi ve kişiler 'Kürt aileye ırkçı saldırı' adı altında haberler yaparak PKK provokasyonu yapmış, ancak olayın sadece hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucu gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.



34 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli, müşteki ve bilgi sahibi olmak üzere 34 kişi hakkında işlem yaptı. Tarafların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet tüfek ile meralık alanda kaya altına saklanmış suç aleti tabanca ile birlikte 3 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cinayet olayını gerçekleştiren Mehmet Ölmez çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla, 5 şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.