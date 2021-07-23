Küçükçekmece'de inanılmaz olay: Kızını minibüste unuttu!

"KORKMASIN DİYE ARKADAŞ OLDUK"



Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış yaşanan olayı anlatırken, "Minibüse bindik. Çocuk ön tarafa anne diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum çocuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söyledi. Daha sonra korkmasın diye arkadaş gibi davrandım. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm" diye konuştu.