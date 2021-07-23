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Giriş Tarihi: 23.7.2021 12:59 Son Güncelleme: 23.7.2021 13:00

Küçükçekmece'de inanılmaz olay: Kızını minibüste unuttu!

DHA
Küçükçekmece'de inanılmaz olay: Kızını minibüste unuttu!

İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz bir olay meydana geldi. Bir minibüste unutulduğu öne sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, bir yolcu tarafından karakola teslim edildi...

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İsminin Defne olduğu öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız başına yolculuk yapıyordu. Bu sırada yolculardan Mahmut Elkatmış küçük kızı farketti, diğer yolculara kızın yakınları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan yolcu Elkatmış 5 yaşındaki Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne teslim etti.

"KORKMASIN DİYE ARKADAŞ OLDUK"

Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış yaşanan olayı anlatırken, "Minibüse bindik. Çocuk ön tarafa anne diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum çocuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söyledi. Daha sonra korkmasın diye arkadaş gibi davrandım. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm" diye konuştu.

Minibüste bulunan çocuğun karakola gelen annesi tarafından teslim alındığı öğrenildi.

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Küçükçekmece'de inanılmaz olay: Kızını minibüste unuttu!
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