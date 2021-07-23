Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Mehmet A. yönetimindeki hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamadı.
Durumu ağır olan 4 yaralının ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.