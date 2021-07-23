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Giriş Tarihi: 23.7.2021 21:11 Son Güncelleme: 23.7.2021 21:11

Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA
Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mehmet A. yönetimindeki hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamadı.

Durumu ağır olan 4 yaralının ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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