Mankeni darp eden saldırgan tutuklandı

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'ta eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı (27) öldüresiye döverek ağır şekilde darp eden Mücahit İsmail Ayta (28) gözaltına alındı. İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübüne gitmiş, eğlence anlarını da sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyadaki fotoğrafları görerek mekâna gelen eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, genç kadını tekme tokat darp etmişti. Yüzünde morluklar oluşan ve burnu kırılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan Ayta yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ayta, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.