Marmara için uyarı

Yurt
genelinde temmuzda artan sıcaklıklarda düşüş yaşandı. Dün sabah saatlerinden itibaren Marmara
'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile birçok ilde etkili olan yağışlı hava bugün de devam edecek. Yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlı hava durumu
nedeniyle vatandaşlar gerek sel gerekse ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıldı. Özellikle Doğu Karadeniz için sel beklentisi bugün de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 4 derece kadar düşecek.