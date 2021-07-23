Nişantaşı'nın janti bakkal çırağı! İsmail bugün ne giydi?

YENİ BİR KİMLİK KAZANDIRDI

Giyim tarzının değişmesiyle insanlarda yarattığı havanın da değiştiğini ifade eden İsmail Gül "Günlük hayatta takım elbise giyen çok fazla insan olmadığı için bir farklılık yaratmak istedim. Nerede ve ne zaman olursa olsun elit bir atmosfer oluşturmak hoşuma gidiyor. İnsanların tepkileri de olumlu olunca yeni bir kimlik kazandım" dedi.