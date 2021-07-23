Nişantaşı'nın janti bakkal çırağı! İsmail bugün ne giydi?

Türk bir baba ve Kazak bir annenin evladı olarak İzmir'de dünyaya gelen İsmail Gül, 10 yıl önce İstanbul'a ayak basmış. Okul harçlıklarını çıkarabilmek için bir alışveriş merkezinde işe başlayan Gül, burada çalıştığı dönemde reklamlarda gördüğü lüks markaların renkli gömleklerinden çok etkilenmiş.
Benimsediği tarza sahip olabilmek için bütçesine uygun bir mağaza aramış ve aradığını da Aksaray'da bulmuş. Burada çok uygun fiyatlara "ihracat fazlası" takım elbiseler almaya başlamış. Günlük hayatını değiştiren tarzını iş hayatında da devam ettirmiş. Bakkal çırağı olarak işe başlasa bile...
YENİ BİR KİMLİK KAZANDIRDI
Giyim tarzının değişmesiyle insanlarda yarattığı havanın da değiştiğini ifade eden İsmail Gül "Günlük hayatta takım elbise giyen çok fazla insan olmadığı için bir farklılık yaratmak istedim. Nerede ve ne zaman olursa olsun elit bir atmosfer oluşturmak hoşuma gidiyor. İnsanların tepkileri de olumlu olunca yeni bir kimlik kazandım" dedi.
DAMACANAYLA GÖREN ŞAŞIRIYOR
Bakkal çırağı olmasının takım elbise giymesine mani olmadığını belirten Gül "Ben zamanımın büyük bir kısmını işimde geçiriyorum ve sürekli insanlarla içiçeyim. Bu yüzden bu süreçte bakımlı ve şık görünmek benim için çok önemli. İnsanlar beni takım elbiseli halimle damacana taşırken gördüklerinde şaşırabiliyor" ifadelerini kullandı.
29 TAKIM ELBİSEM VAR
Gardrobunda geniş yelpazede takım elbise bulunduğu ifade eden genç çırak "Takım elbise seçerken çevremdeki renklere ve aksesuarlara uygun olmasına çok özen gösteriyorum. Şu an tam 29 takım elbisem var, hepsini Aksaray'daki bir mağazadan alıyorum. İhracat fazlası ürünler olduğu için çok uyguna alıyorum. Hepsini elimle yıkayıp ütülüyorum. Defolu olunca ucuza alıyorum" dedi.
İSMAİL BUGÜN NE GİYDİ?
Genç İsmail de tıpkı Almanya'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ali Akdeniz gibi giyimiyle ilgi odağı olmuş durumda. Her gün "İsmail bugün ne giydi" diye düşündüklerini söyleyen mahalle sakinleri "Buradaki herkes İsmail'i çok sever. Kendisi çok temiz ve naif biri.