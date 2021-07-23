Nuh’un Gemisi Cudi’de bu akşam TRT'de yayınlanıyor! Nuh’un Gemisi Cudi’de konusu ne ve oyuncuları kimler?

Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Şırnak'ta çekilen ve Şırnak'ı konu alan ilk uzun metraj film olan Nuh'un Gemisi Cudi'de ile izleyicileri komedi ve macera dolu dakikalar bekliyor. Peki, Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte, film hakkında bilgiler...

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE FİLMİ KONUSU

Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği filmde, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla başlayan macerayı konu alıyor.

Yapımcılığın Bülent Durgun'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya yer alıyor.

Komedi ve macera türündeki film, Şırnak'ı konu alan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliği taşıyor.