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Giriş Tarihi: 23.7.2021 13:40

Radyo programcısı koronavirüse yenildi

ABBAS ÇAKAR
Radyo programcısı koronavirüse yenildi

Kocaeli’nde bir dönem radyo programcılığı yapan ve  oldukça geniş bir kesim tarafından tanınan Ayşe Başak Özalp (50), bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde oturan ve Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan,bir dönem radyo proğramcılığı ile DJ'lik yapan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Başak Özalp (50), kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan Özalp'in evde tedavisine başlandı. Ancak durumu ağırlaşınca 15 Temmuz günü İzmit SEKA Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özalp, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özalp'in cenazesi İzmit Kent Camiini kılınan cenaze naması sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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Radyo programcısı koronavirüse yenildi
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