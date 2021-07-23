Radyo programcısı koronavirüse yenildi

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde oturan ve Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan,bir dönem radyo proğramcılığı ile DJ'lik yapan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Başak Özalp (50), kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan Özalp'in evde tedavisine başlandı. Ancak durumu ağırlaşınca 15 Temmuz günü İzmit SEKA Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özalp, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özalp'in cenazesi İzmit Kent Camiini kılınan cenaze naması sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.