Rize ve Artvin’ı sel vurdu

Rize
, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı
ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar kurtarıldı. Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldı. Sahada inceleme yapan Rize Valisi Kemal Çeber, sabah 06.00'dan itibaren Fındıklı ve Ardeşen
'de metrekareye 120 kilogram civarında yağış düştüğünü belirterek, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz. Yağış cuma gününe kadar sürecek. 2 bin 800 personel, 800'e yakın iş makinesi afetlerle ilgili görev yapıyor" dedi.
'BARAJ PATLAMADI'
Artvin
'de de dün sabah saatlerinde Arhavi
ilçesine bağlı Boğaziçi mahallesinden geçen Kapisre Deresi taştı. Bazı araçlar suya kapılarak sürüklenirken, çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan Arhavi'de 6, Murgul
'da ise 9 kişi AFAD, JAK ve AKUT ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı. Arhavi'de ayrıca yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. İlçe göle dönerken, Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde 1.5 metre su birikintisi oluştu. Seslikaya Köprüsü tedbir amacıyla kapatıldı. Rize'den Arhavi ve Murgul'a giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Murgul'da sele kapılan 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı. İsminin Serdar Yiğit olduğu öğrenilen vatandaş için aramakurtarma çalışmaları başlatıldı. "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, kulaktan kulağa yayılan "Baraj patladı" iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Beklenenin çok üstünde yağışlar meydana geldi. Tüm iş makinelerimiz çalışmalarını sürdürüyor. El birliğiyle üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay, Artvin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgeye uzman ekiplerini gönderdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Artvin ve Rize'de 3 bin 45 abonenin sel nedeniyle elektriksiz kaldığını, 9 bin 650 abonenin de enerjisinin güvenlik için kesildiğini açıkladı.
Bu arada geçen hafta Rize'de yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
ERDOĞAN SEL BÖLGESİNE GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel bölgesine gidiyor. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Öğle namazından sonra Trabzon'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'e geçerek incelemelerde bulunacak" denildi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAREKETE GEÇTİ
Karadeniz'de şiddetli yağışların yol açtığı can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan "İklim Değişikliği Eylem Planı" için harekete geçildi. 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan 1950 binanın acil olarak taşınması gerektiği tespit edildi. Rize'de plan kapsamında sel riski taşıyan "acil ve öncelikli boşaltılması" gereken 665 yapı tespit edildi. Bayram sonrası vatandaşlar tahliye edilip yapılar yıkılacak, sahipleri kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.