Şanlıurfa'da 3 kardeş akıntıya kapıldı!

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesine bağlı Karakucak kırsal mahallesinde 3 kardeş serinlemek için Atatürk barajına girdi. Suda serinlemek isteyen 3 kardeş kısa sürede akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Bölgedeki vatandaşlar 3 kardeşi kurtarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kardeşlerden birisini sudan çıkarmayı başardı. Genel durumu kötü olan kişi, sağlık ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akıntıya kapılan diğer 2 kardeş için arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 3 kardeşin Hilvan'a misafirliğe gittiği öğrenildi.