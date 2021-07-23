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Giriş Tarihi: 23.7.2021 19:54

Şanlıurfa’da akıntıya kapılan 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şanlıurfa’da akıntıya kapılan 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten 2'si boğularak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer kardeşin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi.


Bir süre suda yüzen kardeşler akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kardeşlerin kaybolduğunu görenler suya atlayıp Elif Nur (16)'yı kurtardı.
Durumu ağır olan Elif Nur, ilk önce Hilvan Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine giden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi diğer iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada Emirhan ve Halenur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kardeşlerin cansız bendeleri, Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da akıntıya kapılan 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
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