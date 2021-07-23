Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da saman yüklü tır yandı
Giriş Tarihi: 23.7.2021 09:17

Şanlıurfa’da saman yüklü tır yandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da saman yüklü tır yandı

Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı. Yanan tırda tonlarca saman yanarak kül oldu

Yangın Şanlıurfa Ceylanpınar- Viranşehir yolu üzeri Beyaz kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TİGEM'e ait tırın dorsesindeki saman balyaları belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, tırı durdurup araçtan inerek müdahale etmek istedi. Çevredekiler, alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yanan tırda tonlarca saman yanarak kül oldu yangınla ilgili soruşturma başlattılardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da saman yüklü tır yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA