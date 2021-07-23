Şanlıurfa’da saman yüklü tır yandı

Yangın Şanlıurfa Ceylanpınar- Viranşehir yolu üzeri Beyaz kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TİGEM'e ait tırın dorsesindeki saman balyaları belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, tırı durdurup araçtan inerek müdahale etmek istedi. Çevredekiler, alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yanan tırda tonlarca saman yanarak kül oldu yangınla ilgili soruşturma başlattılardı.