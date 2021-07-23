Şanlıurfa’da toplu taşıma araçlarında ‘klima’ denetimi

Termometrelerin zaman zaman 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşların sağlığını ve rahatını düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da artan sıcakları göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların da talepleri doğrultusunda özel halk otobüslerinde ve belediyeye ait otobüslerin klimalarını denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförü klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol ederek vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım hakkı olduğunun altını çizdi.



ALO 153 7/24 VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE



Şanlıurfa genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, son olarak toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşları, klimasını çalıştırmayan veya kurallara riayet etmeyen toplu taşıma aracının plaka ve tarih, saat bilgilerini ALO 153 iletişim merkezine ileterek gerekli işlemlerin araç içi kameralar tarafından tespitinin yapılıp gerekli işlemlerin başlatılacağı bilgisini verdi.