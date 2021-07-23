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Giriş Tarihi: 23.7.2021 11:44

Savcı kaza yaptı! Annesi öldü, kendisi yaralandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Savcı kaza yaptı! Annesi öldü, kendisi yaralandı

Annesiyle birlikte Tokat'taki nişanlısına bayram ziyaretine giden Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren (26), Sivas'ta otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara çaptı. Feci kazada savcı Şenkut Evren ağır yaralanırken, annesi Rabia Evren (56) ise hayıtını kaybetti

Gaziantep'in Nizip İlçesine haziran ayında tayin olan Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren, bayram tatili için memleketi Adana'ya gitti.

Savcı Evren, bayramın 3. günü Annesi Rabia Evren ile birlikte daha önce görev yaptığı Tokat'taki avukat nişanlısına bayram ziyareti için yola çıktı.

Kayseri-Tokat karayolunun Sivas'ın Şarkışla ilçesi yakınlarında Bedirli kavşağı yakınlarında Şenkut Evren'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerin jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan anne ile oğlu ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Rabia Evren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken yaralı savcı Şenkut Evren ise tedavi altına alındı.

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Savcı kaza yaptı! Annesi öldü, kendisi yaralandı
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