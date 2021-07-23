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Giriş Tarihi: 23.7.2021 17:21

Şevket Sabancı'ya veda!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Şevket Sabancı'ya veda!

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı 85 yaşında vefat etti. Şevket Sabancı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Sabancı'nın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek.

Holding tarafından yapılan açıklamada "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayisinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Son yolculuğa uğurlanacak Sabancı'nın cenaze bilgilerini de paylaşan holding şunları kaydetti: "Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" denildi.

TÜRK SANAYİSİNE DEV KATKI

Sabancı Holding kurucu kardeşlerinden Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yazılı bir açıklama yaptı. Güler Sabancı: "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Holdingin internet sitesinde yer alan kurucu mesajında Şevket Sabancı şunları söylemişti: "Zorlukların üstesinden gelmekteki motivasyonum her zaman kendime, aileme, meslektaşlarıma ve nihayetinde ülkeme olan inancım oldu."

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Şevket Sabancı'ya veda!
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