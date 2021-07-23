Şevket Sabancı'ya veda!

Holding tarafından yapılan açıklamada "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayisinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Son yolculuğa uğurlanacak Sabancı'nın cenaze bilgilerini de paylaşan holding şunları kaydetti: "Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" denildi.

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Sabancı Holding kurucu kardeşlerinden Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yazılı bir açıklama yaptı. Güler Sabancı: "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Holdingin internet sitesinde yer alan kurucu mesajında Şevket Sabancı şunları söylemişti: "Zorlukların üstesinden gelmekteki motivasyonum her zaman kendime, aileme, meslektaşlarıma ve nihayetinde ülkeme olan inancım oldu."