Siirt ve Giresun’da endişe veren artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, illere göre 10-16 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz Siirt
, Giresun
, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale" bilgisini paylaşan Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın" dedi. Haftalık vaka sayısı, İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de 24.46 olarak gerçekleşti. Haritaya göre, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller ise Siirt, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Kırıkkale oldu.