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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Şile’de 2 kişi boğuldu kayıp 3 kişi aranıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Şile’de 2 kişi boğuldu kayıp 3 kişi aranıyor
İstanbul Şile'deki Ayazma Plajı'nda dün sabah denize giren 5 Suriye uyruklu genç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarında gençlerden R.A. kurtarılırken Muhammed El Ömer'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 gencin arama çalışmaları sürerken Şile'nin Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi boğularak can verdi. Adıyaman'da Hakan Koç (16), Bartın'ın Amasra ilçesinde Talha Çankaya (13), Edirne'nin Enez ilçesinde de Murat Erez (18) serinlemek isterken boğularak hayatını kaybetti. Kocaeli Kandıra'da ise Özcan Demir (22) girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu.
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Şile’de 2 kişi boğuldu kayıp 3 kişi aranıyor
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