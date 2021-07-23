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Giriş Tarihi: 23.7.2021 15:18

Şile'den bir acı haber daha!

Şile'den bir acı haber daha!

Şile'de kayıp 5 kişiden biri kurtarıldı, biri ise kayıp. Son olarak Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

Şile'de dün sabah saatlerinde denizde kaybolan Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşıldı.



Şile'de dün denizde kaybolan 3 kişi için ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Ayazmaköy Plajından denize giren ve kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cenazesine ulaşılmıştı. Öğle saatlerinde, 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeyi gören yakınları ayakta durmakta zorlandı. Bedirhan Mengi'nin cenazesi Yeni Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Şile'den bir acı haber daha!
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