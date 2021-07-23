Şile'den bir acı haber daha!

Şile'de dün sabah saatlerinde denizde kaybolan Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşıldı.





Şile'de dün denizde kaybolan 3 kişi için ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Ayazmaköy Plajından denize giren ve kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cenazesine ulaşılmıştı. Öğle saatlerinde, 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeyi gören yakınları ayakta durmakta zorlandı. Bedirhan Mengi'nin cenazesi Yeni Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.