SON DAKİKA: Ankara'da ölü bulunan Onur Alp Eker'in otopsi işlemi başladı: Yeni detaylar ortaya çıktı!

Son dakika:Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti.
Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.
Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.
Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.
ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÖLÜ BULUNDU
Bayramın üçüncü gününde de 100'ün üzerinde personelden oluşan arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürdü. Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti.
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak | Video
Ekipler 3 günün toplamında helikopterle yapılan taramalar dahil yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde arama faaliyetlerine devam ederken, akşam saatlerinde kurumuş bir dere yatağının kenarında Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.
KOKUDAN BULDULAR
Eker'in kaybolduğu bayramın birinci günü mahallede bulunan camiden kayıp anonsu yapıldığı ve mahalleden gönüllülerinde aramalara dahil olduğu öğrenildi. Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı.
Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi.
Teşhis için dede Zühtü Erdoğan Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.
İLK GÜN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in, bulunduğu dağlık alanda hayvan saldırısına uğrayıp ayağının yerde bulunan taşlara takılıp düştüğü veya yuvarlanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Öte yandan Eker'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Eker'in cenazesi Karşıya Mezarlığında defnedilecek. Eker'in ölümüyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
AİLESİ ADLİ TIP ÖNÜNDE BEKLİYOR
Öte yandan, Eker'in ailesi Adli Tıp Kurumu önünde otopsinin bitmesini bekliyor.
Akşam saatlerinde Eker'in cansı bedenine ulaşıldığında, vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu öğrenildi.