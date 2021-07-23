Tarihi binada tarihi etkinlik

Hatay Ana vatana katılışının 82. yıldönümünde tarihinde önemli bir yere sahip olan Meclis binasını yeniden kazandı. Valilik tarafından kumalaştırılan ve restorasyonu yapılan Meclis Binası, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.



Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Meclis Binasında, Hatay'ın Anavatana katılışının 82. yıldönümünde ilk etkinlik düzenlendi. Hatay Valiliğinin himayesinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Rahmi Doğan, Hatay Devletinin ilk meclis toplantısının yapıldığı bu binanın özüne uygun olarak hizmet vereceğini söyledi.



OGÜN STRATEJİK BİR KARAR ALINMIŞ



Bugün o şartlarda o gün alınan kararın ne kadar stratejik bir karar olduğunu daha iyi anladıklarını belirten Vali Doğan "Hemen yanı başımız da Suriye'de meydana gelen olayları iyi analiz ettiğimizde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının aldığı kararın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz bugün onların torunları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu salonda bulunan konuklar bu binanın hikayesini en iyi bilen insanlar. Bu bina tarih içerisinde farklı amaçlar için kullanılmış. Künefecisinden, köftecisine, sinema faaliyetinden başka faaliyetlerin icra edildiği bir mekan haline gelmiş."



GÜZEL MEKAN OLDU



"Göreve başladığımız ilk günlerde milletvekillerimizle oturup hep birlikte bir karar aldık. Artık bu binada yapılan faaliyetlerin Hatay'a yakışmadığını ve bundan bir an önce kurtulması gerektiği konusunda hep birlikte bir adım attık. Önce binamızı kamulaştırdık ve sonra da restorasyonunu yaptırdık. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bir salon 450 kişilik bir salon. Üst katta da evlatlarımızın faydalanması için içerisinde 3 bin adet kitap bulunan bir kütüphane yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'a teşri ettiğinde Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'mizin açılışını yapmıştı. Biz bugün burada ilk faaliyeti icra ederek binayı halka açmış oluyoruz. Ben tekrar emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir mekan olduğunu düşünüyorum. Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU



Vali Doğan'ın yaptığı konuşmanın ardından Kırk Asırlık Türk Yurdu, düşman elinde esir kalamaz oratoryosu sahnelendi. Oratoryo'da Hatay'ın Fransız işgaline uğraması. Kurtuluş Savaşı sonrası Adana'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Ayşe Fitnat Hanım'ın Hatay'ı da düşman elinden kurtarması yönündeki isteği ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kırk yıllık Türk Yurdu, Düşman Elinde Esir Kalamaz" sözü canlandırıldı. Atatürk'ün hasta yatağından kalkarak Hatay'ın kurtuluşu konusunda yaptığı çalışmaların ve elde ettiği siyasi zafer ardından Hatay Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatıldığı oratoryo 'da Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in meclis ile birlikte Hatay'ın Anavatana katılması yönünde aldığı karar süreci ve Türk askerinin Hatay'a gelişinin canlandırıldığı oratoryo büyük beğeni topladı.