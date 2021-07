Tatil cennetinden dönüş başladı

Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde kenti Muğla'ya, yerli yabancı turistler adeta akın etti. Nüfusunun kat ve kat fazlasını ağırlayan tatil cennetinde, sahiller, turizm tesisleri doldu taştı, adım atacak yer kalmadı. Bayram tatili süresinde her gün tatilci akını devam etti. Trafik felç oldu, kısa mesafelerde ilerlemek saatler sürdü. Trafik yoğunluğu yüzünden bazı tatilciler, sahillere ulaşmak için kilometrelerce yolu yürüyerek gitti. Turizm tesisleri ve mavi turlarda patlama yaşandı, boş yer kalmadı.



GRUP KURULDU YOL DURUMU PAYLAŞILDI



Kurban Bayramının son gününde, tatil cennetinde dönüşler başladı. Vatandaşlar memleketlerinde dönmek için yollara düştü. Çıkış yollarında trafik tıkandı, kısa mesafeler saatler sürdü. Sosyal paylaşım sitelerinde gruplar kuruldu. Muğla'dan anlık trafik bilgisi an ve an paylaşıldı. Gökova- Marmaris- Fethiye kavşağında, trafikte araç yoğunluğu oluştu.