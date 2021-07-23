Japonya'nın ev sahipliğini üstlendiği 2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu organizasyonda 108 sporcu madalyayı almak için yarışacak. Geçen sene koronavirüs salgını sebebiyle yayınlanmayan olimpiyatlara bu sene ilgi oldukça fazla. Peki Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, 2020 Yaz Olimpiyatları saat kaçta yayınlanacak?