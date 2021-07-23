Trafik kazasında ölen kızının başında ağladı

Kaza, Suruç ilçesine bağlı Taşlıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hâkim Taş'ın kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ANNE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Aynzeliha Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan anne Gözlü Taş ile 2 çocuğu ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZININ BAŞINDA AĞLADI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü baba Hakim Taş, hayatını kaybeden kızının cenazesinin başında oturup ağladı. Kazada hayatını kaybeden Aynzeliha Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.