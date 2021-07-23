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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi

DHA
Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi
Adana'da 2019'da Seyhan Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan 'İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi' ziyaretçilerini ağırlıyor. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel'in 1972'den beri biriktirdiği eserlerin yanı sıra birçok bilimsel kaynağın da sergilendiği müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üst çene kemiği kalıbının kopyası, Ermeni bir dişçiye ait yaklaşık 200 yıllık dişçi koltuğu, tıp ve diş hekimlerinin eskiden kullandığı aletler, tıp tarihi kitapları, gravür ve resimler gibi eserler yer alıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Burayı gezen diş hekimleri hayran kalıyor" dedi.
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Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi
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