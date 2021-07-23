‘Vatanıma faydam dokunsun’ dedi Harvard’dan Türkiye’ye döndü

ABD'deki Harvard
Tıp Fakültesi'nde laboratuvar ortamında kök hücreden organ taklidi yapabilen üç boyutlu mini doku kültürleri üretilmesini sağlayan organoid tekniği üzerine çalışmalar yapan Dr. Sevde Altuntaş tersine beyin göçü başvurusu sonrası Türkiye
'ye döndü. Altuntaş, İstanbul
'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi
bünyesinde İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarı'nı kurdu.
Dr. Altuntaş, Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'nde doktora yaptı. Doktoranın son yılında TÜBİTAK
bursu kazanarak Northeastern Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde kemik ve deri doku mühendisliği alanlarında doktora tez çalışmalarını yürüttü. Ardından Harvard Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü'nde böbrek organoidleri üzerine çalıştı. Tecrübelerini ülkesi yararına kullanmak için tersine beyin göçü başvurusu yaparak yurda dönen Altuntaş, şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doku Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor, kurduğu organoid laboratuvarında da sıra dışı çalışmalara imza atıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvarda, doku mühendisliği, nanobiyomalzemeler, ilaç tarama sistemleri ve organoidler alanında çalışıyor. 2017'de yılın tekniği seçilen organoid üzerine araştırma geçmişi olan, Harvard'da nefroloji bölümünde böbrek organoidleri üzerine odaklanan ve henüz dünyada 5 yıllık bir geçmişi dahi olmayan bu teknik üzerine sıradışı çalışmalara imza atan Altuntaş "Üç boyutlu doku benzeri yapılar yakında organ nakli kavramını ortadan kaldıracak" diyor.
DEVLETTEN TAM DESTEK
Devrimsel nitelikteki yeni bir bilim dalı üzerine Türkiye'de bir laboratuvar kurmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Altuntaş "Türkiye'nin organoid devrimini henüz başındayken yakalaması mutluluk verici. Laboratuvardaki ilk projemiz Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklendi. Bu çalışmada yeni nesil virüslerle veya bunların varyantları ile karşılaştığımızda hızlı ilaç taraması yapabileceğimiz, insan akciğerini taklit eden platformlara ülkece kavuşmuş olacağız. Bu model ile ilgili ciddi ilerlemeler kaydettik. İkinci projemizde de pankreas kanseri hastalarından topladığımız tümör numuneleri ile çalışıyoruz. Bu projemizde TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklendi" dedi.
HEDEFİMİZ DONANIMLI GENÇLER YETİŞTİRMEK
Dr. Sevde
Altuntaş "Gelecek hedefimiz kişiye özgü yüksek verimli tarama platformlarını geliştirebilmek ve bunu hastalarla buluşturabilmek, bu süreçte de konu ile ilgili donanımlı gençler yetiştirmek ve ülkemize bu alanda hizmet etmelerini sağlamak. Bu kapsamda öğrenci arkadaşlarımızın lisans seviyesinde çalışmalara başlamasına çok kıymet veriyoruz. Laboratuvarımızda 40'tan fazla arkadaşımızı stajyer olarak misafir ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora başvurularımız da 9 Ağustos'ta başlayacak" dedi.