Yusuf öğretmen minik kalplere umut oluyor

Yusuf Tümay Osmaniye
'de 10 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. İlkokulu ve ortaokulu 5 kilometre uzaklıktaki merkeze gidip gelerek bitirdi. Mevsimlik işçi olan anne ve babasının yanında hayat mücadelesi veren Tümay, hayali olan öğretmenliğe tarlada çalışıp çadırda yaşayarak ulaştı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğretmenlik yapan Tümay, ömrünü kendisi gibi dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya adadı. SABAH'a konuşan Tümay şunları söyledi: "Hayalim, benim gibi Yusuf'lara el uzatmak, onları mutlu etmek, güldürmekti. İlk aylığımı aldığımda başladım bir şeyler yapmaya. 20 yıldır dezavantajlı çocuklarla çalışıyorum. Okul zamanlarında onlara kırtasiye, kışa doğru bot ve mont, baharda bayramlık, yaza doğru da oyuncak veriyorum. Çünkü ben bunların hiçbirine sahip olmadım. Hiç doğum günü olmamış çocuklara doğum günü yapıp, ilk defa pasta kestiriyorum. Çünkü benim de hiç doğum günüm olmadı ki."
"Bir çocuk gülsün dünya değişsin" sloganıyla köy köy, mezra mezra gezen Yusuf öğretmen, sadece bu yıl 10 bin çocuğa oyuncak verdi. Köy meydanlarında çocukları toplayıp palyaçolarla, müziklerle eğlendirip onları değerli ve özel hissettirdikten sonra oyuncaklarını dağıttı. Bir yılda 300 tekerlekli sandalye ve 2 bin çocuğa giysi, 1000 çocuğa kırtasiye malzemeleri ulaştıran Tümay, "Çocukları mutlu etmek için dilencilik yapmaya bile razıyım. Mutlu çocuk, mutlu gelecek ve mutlu Türkiye olsun" dedi.