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Giriş Tarihi: 23.7.2021 10:14

Zehir satıcılarına bayram baskını! 86 şüpheli yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir satıcılarına bayram baskını! 86 şüpheli yakalandı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Kurban Bayramı süresinde uyuşturucu satıcılarına peş peşe seri baskınlar düzenledi. 86 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 18 kilo 399 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına Kurban Bayramı süresince peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 18 kilo 399 gram uyuşturucu madde, 723 uyuşturucu hap, beş ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 93 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 28 bin 175 lira nakit para ele geçirildi.

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Zehir satıcılarına bayram baskını! 86 şüpheli yakalandı
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