Zehir satıcılarına bayram baskını! 86 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına Kurban Bayramı süresince peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 18 kilo 399 gram uyuşturucu madde, 723 uyuşturucu hap, beş ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 93 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 28 bin 175 lira nakit para ele geçirildi.