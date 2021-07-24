Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 2020 Yaz Olimpiyatları programı ile yarın hangi müsabakalar var? Tokyo 2020 Olimpiyatları 25 Temmuz öne çıkan müsabakalar
Giriş Tarihi: 24.7.2021 21:20 Son Güncelleme: 24.7.2021 21:20

2020 Yaz Olimpiyatları programı ile yarın hangi müsabakalar var? Tokyo 2020 Olimpiyatları 25 Temmuz öne çıkan müsabakalar

2020 Yaz Olimpiyatları programı ile yarın hangi müsabakalar var? Tokyo 2020 Olimpiyatları 25 Temmuz öne çıkan müsabakalar

Bu yıl Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 18 branşta 108 milli sporcu temsil ediyor. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği olimpiyatlar, 2020 Yaz Olimpiyatları programı ile yarın hangi müsabakalar var sorusuyla inceleniyor. İşte Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında 25 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan öne çıkan müsabakalar.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arası düzenlenecek olan olimpiyat oyunları kapsamında yarışmacılar atıcılık, judo, bisiklet, yüzme, tekvando, güreş, boks, okçuluk ve badminton gibi alanlarda madalya için mücadele ediyor. 25 Temmuz'da Tokyo 2020 Olimpiyatları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve 13 Türk sporcunun mücadelesine sahne olacak. 2020 Yaz Olimpiyatları programı kapsamında 24 Temmuz'da hangi müsabakalar olduğu araştırılıyor. İşte yarınki müsabaka ve etkinlikler.

TOKYO 2020 25 TEMMUZ PROGRAMI

25 Temmuz Pazar günü A Milli Kadın Voleybol Takımı TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Ömer Akgün, TSİ 07.00'de elemeye çıkacak. Ömer, elemeyi geçerse TSİ 09.30'da finalde yer alacak. Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, TSİ 09.10'da eleme mücadelesine çıkacak. Halterde erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek TSİ 13.50'de podyumda yer alacak. Kürekte Onat Kazaklı'nın tek çifte (M1 x) çeyrek final mücadelesi TSİ 05.40'ta başlayacak.

TOKYO 2020'DE YARIN HANGİ TÜRK SPORCULAR VAR?

Eskrimde İrem Karamete'nin madalya mücadelesi ise TSİ 04.55'te start alacak. Tekvandoda ise kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, tatamide mücadele verecek. Hatice'nin müsabakaları TSİ 06.20, Hakan'ın ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Yelkende Ecem Güzel laser radial (TSİ 06.00), Onur Cavit Biriz rüzgar sörfü (RS-X) (TSİ 06.00) ve Dilara Uralp rüzgar sörfünde (TSİ 09.00) mücadele edecek. Yüzmede ise 200 metre serbest stilde Baturalp Ünlü, (TSİ 13.21), 400 metre serbest stilde de Beril Böcekler (TSİ 14.12) ve Merve Tuncel (14.18) havuza girecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Yaz Olimpiyatları programı ile yarın hangi müsabakalar var? Tokyo 2020 Olimpiyatları 25 Temmuz öne çıkan müsabakalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA