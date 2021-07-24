23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arası düzenlenecek olan olimpiyat oyunları kapsamında yarışmacılar atıcılık, judo, bisiklet, yüzme, tekvando, güreş, boks, okçuluk ve badminton gibi alanlarda madalya için mücadele ediyor. 25 Temmuz'da Tokyo 2020 Olimpiyatları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve 13 Türk sporcunun mücadelesine sahne olacak. 2020 Yaz Olimpiyatları programı kapsamında 24 Temmuz'da hangi müsabakalar olduğu araştırılıyor. İşte yarınki müsabaka ve etkinlikler.

TOKYO 2020 25 TEMMUZ PROGRAMI

25 Temmuz Pazar günü A Milli Kadın Voleybol Takımı TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Ömer Akgün, TSİ 07.00'de elemeye çıkacak. Ömer, elemeyi geçerse TSİ 09.30'da finalde yer alacak. Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, TSİ 09.10'da eleme mücadelesine çıkacak. Halterde erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek TSİ 13.50'de podyumda yer alacak. Kürekte Onat Kazaklı'nın tek çifte (M1 x) çeyrek final mücadelesi TSİ 05.40'ta başlayacak.