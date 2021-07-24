24 Temmuz vaka sayıları açıklandı mı: Bugünkü vaka, hasta ve vefat sayısı kaç oldu? Yükseliş sürüyor! 24 Temmuz il il koronavirüs tablosu

Temmuz ayı başında vaka sayıları 4 binlere düşmüş, aşılamadaki başarıyla birlikte normalleşme sürecine gidilmişti. Normalleşme sürecinde yeniden yükselişe geçen vaka sayıları 10 binleri aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Temmuz vaka sayılarını açıklarken vatandaşları aşılarını olmaları, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde bir kez daha uyardı. Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan verilere göre bugünkü vaka sayıları, hasta ve vefat sayısı kaç oldu? 24 Temmuz il il koronavirüs tablosu haberimizde!
24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
24 Temmuz vaka sayıları ve koronavirüs tablosu yayınlandığında haberimizde yer alacak.
KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?
Türkiye'de bugüne kadar toplam 65.590.801 kişiye aşı uygulandı. Bunlardan 39.376.925'i 1. Doz, 22.459.750'si ise 2. Doz aşısını oldu.
23 TEMMUZ VAKA SAYISI TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük Covid-19 verilerine göre Türkiye'de 23 Temmuz günü 219 bin 528 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 11 bin 094, vefat sayısı ise 60 oldu. İyileşen sayısı ise 5 bin 215 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.
22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de 22 Temmuz günü 214 bin 196 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 9 bin 586, vefat sayısı ise 52 oldu. İyileşen sayısı ise 5 bin 93 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'i ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada aşının önemine yine vurgu yaptı ve artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.
HAFTALIK KOVİD-19 TABLOSU YENİLENDİ
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu güncelledi. Buna göre Türkiye'de 10-16 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 608 bin 670 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609 olarak kayıtlara geçerken, hasta sayısı da 3 bin 748 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 295 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 36 bin 377 kişi ise iyileşti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373'e yükselirken, vefat sayısı da 50 bin 450'ye çıktı.
"ÇÖZÜM SIKI TEDBİR, İLK FIRSATTA AŞI"
Günlük verilerin açıklanmasından kısa bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim" dedi.
21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 21 Temmuz tarihinde 184 bin 462 koronavirüs testi yapıldı. Bugün vaka sayılarında düşüş yaşandı. Vaka sayısı 8 bin 151 olarak kayıtlara geçerken, 59 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 946 kişi iyileşti.
DOZ SAYISI 64 MİLYONU AŞTI
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca bugünün verilerini paylaştıktan kısa bir süre sonra yeni bir açıklamada bulundu. Koca, "'Biraz daha zaman geçsin oluruz!' Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780'e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın." dedi.
20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 20 Temmuz tarihinde 198 bin 537 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 8 bin 780 olurken, vefat sayısı da 46 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 4 bin 561 kişi ise iyileşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 293'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN 2 DOZ AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir." ifadelerine yer verdi.