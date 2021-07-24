24 Temmuz vaka sayıları açıklandı mı: Bugünkü vaka, hasta ve vefat sayısı kaç oldu? Yükseliş sürüyor! 24 Temmuz il il koronavirüs tablosu

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de 22 Temmuz günü 214 bin 196 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 9 bin 586, vefat sayısı ise 52 oldu. İyileşen sayısı ise 5 bin 93 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'i ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada aşının önemine yine vurgu yaptı ve artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.

HAFTALIK KOVİD-19 TABLOSU YENİLENDİ

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu güncelledi. Buna göre Türkiye'de 10-16 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 608 bin 670 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609 olarak kayıtlara geçerken, hasta sayısı da 3 bin 748 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 295 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 36 bin 377 kişi ise iyileşti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373'e yükselirken, vefat sayısı da 50 bin 450'ye çıktı.

"ÇÖZÜM SIKI TEDBİR, İLK FIRSATTA AŞI"

Günlük verilerin açıklanmasından kısa bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim" dedi.