2.5 milyon muhtaca bayramda yardım eli

İHH İnsani Yardım Vakfı
, 29 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 62 bin 62 hisse kurbanı, Türkiye
ile birlikte 65 ülkede yaklaşık 2.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Yardımlardan 2 milyon 482 bin 480 kişi istifade etti. "Kurbanla Hatırla" sloganıyla kurban etlerini dağıtan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu. Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanına iyilik taşıyan İHH, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. İHH, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde yaşayan 165 bin 360 kişiye kurban eti ulaştırdı. Vakfın Türkiye'de bayramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı ise 19 bin 44. İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 20 ülkede toplamda 61 bin 836 yetim ve mağduru unutmayarak onlara bayramlık kıyafet hediye etti