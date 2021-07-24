77 ülkede kurban kardeşliği köprüsü

Bumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban bağışında bulunduğu Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'de 81 il 922 ilçede ve dünyanın dört bir tarafında 77 ülkede 355 bölgede vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirdi. TDV görevli ve gönüllüleri, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Gazze'den Arakan'a, İzmir'den Van'a kadar milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı. TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Türk milletinin emaneti 589 bin 136 kurbanı keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kurbanlarımızı, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, sığınmacılara, yurt dışında ise özellikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 24 milyon 449 bin 144 kişiye ulaştırdık"dedi.





SUSUZ KÖYLERE 13 SU KUYUSU

Kurban organizasyonu için Benin'de bulunan TDV gönüllüleri, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesini de hizmete açtı. TDV, Afrika başta olmak üzere temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, bölgede yaşayanları suya kavuşturuyor. Başkent Cotonou'ya 600 km mesafe uzaklıkta bulunan köylerde 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açan gönüllüler, 10 binlerce Beninlilerin su sevincine ortak oldu.