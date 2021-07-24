Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Acı haberler gelmeye başladı: Erzurum ve Erzincan’da 3 ölü
Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:57

Acı haberler gelmeye başladı: Erzurum ve Erzincan’da 3 ölü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Acı haberler gelmeye başladı: Erzurum ve Erzincan’da 3 ölü

Bayram tatili dönüşü kalabalıklaşan yollar, kazaları da beraberinde getirmeye başladı. Erzurum’un Horasan ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücü orta refüjlere girdi. Kayseri’den Ağrı’ya taziye için giden aileden anne ve baba hayatını kaybederekken çocuklar tedavi altına alındı. Diğer bir acı ise Erzincan’dan geldi. Traktöre arkadan çarpan bir sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

9 günlük bayram tatilinin sonuna doğru gelindikçe yollarda artan trafikte acı haberleri beraberinde getirmeye başladı. Erzurum ve Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Karaçuha kavşağında, Kayseri'den yola çıkan ve Ağrıya taziye gitmek isteyen Halil Karapaça idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Esra Karapaça hayatını kaybederken çocukları Ertuğrul Karapaça ve Elif Su Karapaça ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Horasan ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı araç içinde bulunanlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı burada tedavi altına alınan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu anne ve babanın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise Horasan Belediyesi Cenaze Nakil Aracıyla memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Diğer bir kaza da Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Kargın Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada M.A.N., idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.F.S'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti traktör sürücüsüyle birlikte 5 kişide yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Acı haberler gelmeye başladı: Erzurum ve Erzincan’da 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA