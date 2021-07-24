Acı haberler gelmeye başladı: Erzurum ve Erzincan’da 3 ölü

9 günlük bayram tatilinin sonuna doğru gelindikçe yollarda artan trafikte acı haberleri beraberinde getirmeye başladı. Erzurum ve Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Karaçuha kavşağında, Kayseri'den yola çıkan ve Ağrıya taziye gitmek isteyen Halil Karapaça idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Esra Karapaça hayatını kaybederken çocukları Ertuğrul Karapaça ve Elif Su Karapaça ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Horasan ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı araç içinde bulunanlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı burada tedavi altına alınan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu anne ve babanın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise Horasan Belediyesi Cenaze Nakil Aracıyla memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Diğer bir kaza da Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Kargın Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada M.A.N., idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.F.S'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti traktör sürücüsüyle birlikte 5 kişide yaralandı.