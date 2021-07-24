İstanbul'da korkutan görüntü... Alibeyköy Barajı'nda sular çekildi, balıklar kıyıya vurdu

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMIYORDU"



Kulaber, balık ölümlerini bir akrabasından duyduğunu dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey yaşanmıyordu. İnsanlar buraya geliyorlar ve balık tutuyorlardı." dedi. Daha önce de Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde balık ölümleri görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin kaynağının saptanması için gölden bazı numuneler almıştı.