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Giriş Tarihi: 24.7.2021 19:18

Araçla köprüden uçan baba kız defnedildi

BEKİR COŞKUN
Araçla köprüden uçan baba kız defnedildi

Mersin’de köprüden narenciye bahçesine uçan kamyonette hayatını kaybeden baba ve kızı Mersin Cemevinde düzenlenen cenaze törenin ardından Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Mersin'de köprüden narenciye bahçesine uçan kamyonette hayatını kaybeden baba ve kızı Mersin Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Kahramanmaraş'ta defnedildi. Ağır yaralı olan annenin tedavisi devam ediyor.

Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde Mersin Stadyumu karşısında meydana gelen kazada, 44 yaşındaki Halil Çapar yönetimindeki özel bir üniversiteye ait kamyonet, köprüden bariyerleri aşarak narenciye bahçesine uçtu.

BABA VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı uçan araçta bulunan Halil Çapar ve kızı Dilek Çapar (22) hayatını kaybederken anne Fatma Çapar (46) ağır yaralandı. Hayatını kaybeden baba ile kızının cenazesi Mersin Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Kahramanmaraş'ta
defnedildi.

ANNENİN TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan anne Fatma Çapar'n tedavisi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

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Araçla köprüden uçan baba kız defnedildi
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