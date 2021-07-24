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Giriş Tarihi: 24.7.2021 19:29 Son Güncelleme: 24.7.2021 19:29

Arama çalışmaları 28 saattir sürüyor! Tek bir ize bile rastlanmadı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Arama çalışmaları 28 saattir sürüyor! Tek bir ize bile rastlanmadı

Bursa’da ailesiyle birlikte Uludağ’da mesire alanına gelen ve odun toplamak için ormanlık alana giren 53 yaşındaki Gülefer Boynukısa ortadan kaybolmuştu. Talihsiz kadını arama çalışmaları 150 kişilik uzman ekiplerle sürerken, aramaların 28’nci saatinde henüz bir ize rastlanmadı.

Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülefer Boynukısa (59) odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi'nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

150 KİŞİ GRUPLAR HALİNDE ARADI

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 150 kişi, gruplar halinde tüm bölgeyi taramayı sürdürdü. Aramaların 28'nci saatine girilmesine rağmen Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı. Bölgeye iz takip köpeklerinin de sevk edildiği öğrenildi.

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Arama çalışmaları 28 saattir sürüyor! Tek bir ize bile rastlanmadı
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