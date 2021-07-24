Arama çalışmaları 28 saattir sürüyor! Tek bir ize bile rastlanmadı

Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülefer Boynukısa (59) odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi'nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
150 KİŞİ GRUPLAR HALİNDE ARADI
Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 150 kişi, gruplar halinde tüm bölgeyi taramayı sürdürdü. Aramaların 28'nci saatine girilmesine rağmen Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı. Bölgeye iz takip köpeklerinin de sevk edildiği öğrenildi.