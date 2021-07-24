Arama çalışmaları 28 saattir sürüyor! Tek bir ize bile rastlanmadı

150 KİŞİ GRUPLAR HALİNDE ARADI

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 150 kişi, gruplar halinde tüm bölgeyi taramayı sürdürdü. Aramaların 28'nci saatine girilmesine rağmen Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı. Bölgeye iz takip köpeklerinin de sevk edildiği öğrenildi.