Arazı kavgasında 2 kardeşini vurdu

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Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde dün akşam Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etti. Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Kaçan İbrahim Karamahmutoğlu saklandığı ormanlık alandaki barakada jandarma tarafından yakalandı. Öte yandan Hatay'ın Arsuz ilçesinde amca çocukları arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. Mehmet Gözüküçük, kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.