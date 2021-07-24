Avrasya Tüneli Geçiş ücreti ne kadar?

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2021

1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi. Fiyatlara %8 KDV dahil edilirken Avrasya Tüneli'nden yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor.

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor ve Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.