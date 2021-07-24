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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:40

Avrasya Tüneli Geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli Geçiş ücreti ne kadar?

Bayram tatili dönüşleri başlarken tünel geçiş ücretleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kurban bayramı dönüşü memleketine dönmek isteyen vatandaşlar uygun otoyol ve köprü ücretleri araştırmasına çıktı. En çok rağbet görenler arasında da Avrasya Tüneli yer alıyor. Avrasya tüneli ya da İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Asya ve Avrupa yakalarını, Kennedy Caddesi’nde Kumkapı ile D-100 Karayolu’nda Koşuyolu mevkii güzergahında deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân sağlayan karayolu tünelidir. Peki Avrasya Tüneli Geçiş ücreti ne kadar?

Sürücüler bayram tatili dönüşü için Avrasya Tüneli Geçişini tercih ediyor. Tatil dönüşlerinde trafiğe takılmamak amacıyla en uygun yol güzergahlarını tercih eden vatandaşlar tünel geçiş fiyatlarını merak ediyor. Peki Avrasya Tüneli Geçiş ücreti ne kadar? İşte Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2021

1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi. Fiyatlara %8 KDV dahil edilirken Avrasya Tüneli'nden yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor.

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor ve Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.

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Avrasya Tüneli Geçiş ücreti ne kadar?
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