Bağırsakları yırtıldı, iç kanama geçirdi! 'Erkeksin kalk bir şey olmaz!'





'ARAYIP SORMADILAR BİLE'



Hastanede kan kustuğunu, kanlı idrar yaptığını belirten Furkan Özkaya, "İç kanama geçirdim. Bağırsaklarım yırtılmış, karın bölgem su toplamış. Acilen ameliyata aldılar ve 6 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımda kaldım. Şu an karın bölgemde 50'ye yakın dikiş var. Beni park yetkilileri aramadı, sormadı. Beni en çok üzen de bu oldu. Bu onların da başına gelebilirdi. Benimle dalga geçtiler, gülüyorlardı. 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' dediler. Dalga geçmeleri hoş bir şey değildi. Çalışanlar ilgileniyordu ama patronları gelip onlardan işlerinin başına gitmelerini istedi" diye konuştu. Elektrikli motosiklete bindirilip otoparka götürüldüğünü ifade eden Özkaya, "Ağrılarım var. Kendimi yavaş yavaş toparlıyorum. Doktorlar psikolojik tedavi almam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.