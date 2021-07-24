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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:32 Son Güncelleme: 24.7.2021 16:59

Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı

Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı

Balıkesir’in tatil beldesi Altınoluk meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu. Tüm plajı etkisi altına alan hortum nedeniyle uçan şemsiyeler, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen olumsuz hava olaylarına bir yenisi daha eklendi. Daha önceden alışık olmadığımız doğa olaylarından biri olan hortum bu kez Balıkesir'in Altınoluk ilçesinde meydana geldi.

Tüm plajı etkisi altına alan hortum nedeniyle vatandaşlar büyük korkuya kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turistik Altınoluk Mahalesi Yağcılar mevkiinde akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü.

2 dakika sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu. Yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar müdahale bölgeye sevk edilen 112 ambulanslarında yapıldı. Yaşanan hortum ve yaşanan panik anları ise kameralara böyle yansıdı.

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Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı
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