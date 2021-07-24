Bayram tatili dönüş yolunda balık istifi yolculuğa ceza yağdı

Adana'da 3 kişilik hafif ticari araçta 18 kişi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza yağdı. Koltukları sökülüp, kapasitesinin tam 6 katı yolcu alan panelvan tipi araç, otobanda polis tarafından durduruldu. Balık istifi yolculuk yapan, sürücü dahil 8'i çocuk 19 kişi araçtan tek tek indirildi. Gaziantep-Mersin arasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen Suriyeli Abdo Semis'e tam 20 bin 362 lira adli para cezası yazıldı. Trafikten de men edilen araçta bulunan Suriyeli sığınmacıların Kurban Bayramı'nda denize girmek için gittikleri Mersin'den döndüğü öğrenildi.

ADETA BALIK İSTİFİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Otoyol Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan, Suriye uyruklu Abdo Semis yönetimindeki 27 MA ...plakalı panelvandan şüphelendi. Araç, otoban üzerindeki bir dinlenme tesisinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulunca balık istifi yolculuk da açığa çıktı.

CEZA YAZILDI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Aracın ön tarafında sürücü dahil 3, koltukları sökülen arka kasasında da 8'i çocuk toplam 19 kişi çıktı. Gaziantep'ten aldığı Suriyeli sığınmacıları, Mersin'e tatil için denize gidip, sonrasında Gaziantep'e geri dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Korsan taşımacılık yaptığı ortaya çıkan Abdo Semis'e toplam 20 bin 362 lira adli para cezası uygulandı. Kapasitesinin 6 katı yolcu alan araç da trafikten men edildi.