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Giriş Tarihi: 24.7.2021 09:41 Son Güncelleme: 24.7.2021 09:43

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’nı geride bıraktığımız hafta sonunda eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Tam 9 gün süren bayram tatili dolasıyla kamu kurumları kapalı olurken ilaç tedariğinin sağlandığı eczanelerin durumu merak ediliyor. Sona eren bayram tatiliyle medikal ve ilaç ihtiyaçları için 24 Temmuz Cumartesi eczanelerin yolunu tutacak vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Pazar günleri nöbetçi eczane açık oluyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri ve ilgili detaylar…

Bugün eczaneler açık mı, 24 Temmuz eczaneler çalışıyor mu sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Kısıtlamasız geçen bayram tatilinde memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın eczanenin çalışma durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere bayram günleri eczaneler nöbet sistemine göre hizmet vermişti. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler 26 Temmuz 2021 Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine döneceği biliniyor. Böylelikle bugün eczaneler açık fakat nöbet sistemine göre hizmet verecek.

24 TEMMUZ CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Cumartesi günü eczaneler açık. Bayram günlerinde nöbetçi eczane uygulanıyor ve her mahallede ihtiyaçların karşılanması için bir eczane açık oluyor. 9 gün sürecek olan resmi tatilde vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczanelerin normal mesai sistemine 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü dönecek.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?
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