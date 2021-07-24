Bugün eczaneler açık mı, 24 Temmuz eczaneler çalışıyor mu sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Kısıtlamasız geçen bayram tatilinde memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın eczanenin çalışma durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere bayram günleri eczaneler nöbet sistemine göre hizmet vermişti. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı?