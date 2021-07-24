Bugün eczaneler açık mı, 24 Temmuz eczaneler çalışıyor mu sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Kısıtlamasız geçen bayram tatilinde memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın eczanenin çalışma durumunu sorguluyor. Bilindiği üzere bayram günleri eczaneler nöbet sistemine göre hizmet vermişti. Peki Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı?
Eczaneler 26 Temmuz 2021 Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine döneceği biliniyor. Böylelikle bugün eczaneler açık fakat nöbet sistemine göre hizmet verecek.
Cumartesi günü eczaneler açık. Bayram günlerinde nöbetçi eczane uygulanıyor ve her mahallede ihtiyaçların karşılanması için bir eczane açık oluyor. 9 gün sürecek olan resmi tatilde vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek.
Eczanelerin normal mesai sistemine 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü dönecek.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ