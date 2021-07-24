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Haberler Yaşam Haberleri Bugün kargolar açık mı, dağıtım o 24 Temmuz'da (Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo) kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 24.7.2021 09:34

Bugün kargolar açık mı, dağıtım o 24 Temmuz'da (Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo) kargolar çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı, dağıtım o 24 Temmuz'da Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’nı geride bırakırken kargo çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Tam 9 gün süren bayram tatili dolasıyla kamu daireleri kapalı olurken Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo gibi kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiği üzere kargolar Pazar günleri hizmet vermezken şirketten şirkete normal mesai saatleri değişiyor. 24 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde kargolar açık mı, dağıtım olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Bugün kargolar açık mı, dağıtım olacak mı? 24 Temmuz'da (Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo) kargolar çalışıyor mu? İşte kargoların çalışma saatleri ve tüm ayrıntılar…

Bugün kargolar açık mı, 24 Temmuz Cumartesi kargolar çalışıyor mu sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Resmi tatil ve Pazar günleri kapalı olan kargoların normal mesai düzenine geçmesi bekleniyor. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları kaldığı yerden devam edecek. Peki Bugün kargolar açık mı, dağıtım olacak mı? 24 Temmuz'da (Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo) kargolar çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kargo şubelerinin faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Böylelikle bugün kargoların açık olacağı ve dağıtımın olacağı biliniyor. Bilindiği üzere MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo, PTT kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet vermedi. Çalışma saatleri ile ilgili olarak kargo şirketlerini arayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

24 TEMMUZ CUMARTESİ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Cumartesi günü kargolar açık. Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmadı. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ARAS KARGO, MNG KARGO, SÜRAT, PTT&NBSP; KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo gibi kargo şirketleri genellikle 09.00 açılır ve saat 18.00 gibi kapanıyor. Bazı durumlar çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

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Bugün kargolar açık mı, dağıtım o 24 Temmuz'da (Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo) kargolar çalışıyor mu?
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