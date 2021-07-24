Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 24 Temmuz Cumartesi (Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo) kargolar çalışıyor mu ve dağıtım olacak mı?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kargo şubelerinin faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Böylelikle bugün kargoların açık olacağı ve dağıtımın olacağı biliniyor. Bilindiği üzere MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo, PTT kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet vermedi. Çalışma saatleri ile ilgili olarak kargo şirketlerini arayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

24 TEMMUZ CUMARTESİ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Cumartesi günü kargolar açık. Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmadı. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.