Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Kiralık katilin asıl hedefi Hüseyin K. ilk kez SABAH'a konuştu





Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinden 20 gün kadar önce Esra ile ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra birkaç kez bana ulaşmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Geçen hafta gözaltıları görünce bende o zaman her şeyi öğrendim.