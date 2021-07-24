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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:22

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecelerini gülerek anlattı: Sevinemedik şimdiye kadar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecelerini gülerek anlattı: Sevinemedik şimdiye kadar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlaya'nın Youtube programına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu yaşanan hezimetleri gülerek anlattı: Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da karşısında defalarca hezimet yaşadı. 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, büyük başarısızlıklara rağmen koltuğuna sıkı sıkı saldırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına katıldı. Seçim gecelerini anlattı.

GÜLEREK ANLATTI!

Selvi Kılıçdaroğlu, "Seçim geceleri sabaha kadar uyumadığım zaman olur. Bekliyorum heyecanla. Eskiden de böyleydi, sadace Kemal siyasete girdiğinde değil. Genelde evdeyiz.

Kemal de evde oluyor belli bir süre. Sandıklar açılmaya başlayınca.. Hep merakla beklerim. Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar...İnşallah bundan sonra seviniriz. Temennim bu yönde " diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik"

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecelerini gülerek anlattı: Sevinemedik şimdiye kadar
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