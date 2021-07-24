CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecelerini gülerek anlattı: Sevinemedik şimdiye kadar

GÜLEREK ANLATTI!

Selvi Kılıçdaroğlu, "Seçim geceleri sabaha kadar uyumadığım zaman olur. Bekliyorum heyecanla. Eskiden de böyleydi, sadace Kemal siyasete girdiğinde değil. Genelde evdeyiz.

Kemal de evde oluyor belli bir süre. Sandıklar açılmaya başlayınca.. Hep merakla beklerim. Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar...İnşallah bundan sonra seviniriz. Temennim bu yönde " diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik"