Cinayet gibi kazada akıl almaz savunma! Emekli Hava Albay, iki kadını ezdi 'intihar ettiler' dedi





RAPORDA AKLA SIĞMAYAN ŞEYLER VAR

Kazada hayatını kaybeden Fethiye Toprak'ın kızı Ayşe Parlak SABAH'a konuştu. Parlak, Zekeriya Suna'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Parlak, "Anneme ve yengeme çarpan kişinin ifadelerini okuyunca üzüntümüz daha da katlandı. Kazanın olduğu yer tek gidiş gelişli. Köy yolu gibi bir yer olduğu için olay yerinde herhangi bir kamera, MOBESE falan yok. Kazanın görgü tanığı da olmadığı için kaza tutanakları tamamen sürücünün ifadelerine göre yazılmış. Kaza raporunda akla mantığa sığmayan bir sürü şey var.