Çırılçıplak alt kata sarkarak kurtulmuştu! Yangının nedeni belli oldu





İhbar üzerine binaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı.