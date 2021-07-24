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Giriş Tarihi: 24.7.2021 18:28

Çocukları uğruna can verdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Çocukları uğruna can verdi

Bursa’da baraj kenarına ailesiyle birlikte pikniğe giden 35 yaşındaki Abdullah Hamza, baraja giren çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Can havliyle suya atlayan talihsiz adam çevredeki vatandaşların da yardımıyla çocuklarını kurtarırken kendisi ise aniden suyun içinde kayboldu.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı kenarındaki mesire alanına pikniğe gelen Hamza ailesi, güzel bir hafta sonu geçiriyordu. Ailenin 3 küçük çocuğu baraj sularında oynarken aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine Baba Abdullah Hamza, çocuklarını kurtarmak için hemen suya atladı. Çevredeki vatandaşların da yardım etmesiyle birlikte çocuklar sudan çıkarılırken, Abdullah Hamza ise suyun içinde ainden gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçlar baraja girerek talihsiz adamı aradı. Bir süre sonra Abdullah Hamza'nın cansız bedenine ulaşıldı. Hamza'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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Çocukları uğruna can verdi
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