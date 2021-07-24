Çocukları uğruna can verdi

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı kenarındaki mesire alanına pikniğe gelen Hamza ailesi, güzel bir hafta sonu geçiriyordu. Ailenin 3 küçük çocuğu baraj sularında oynarken aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine Baba Abdullah Hamza, çocuklarını kurtarmak için hemen suya atladı. Çevredeki vatandaşların da yardım etmesiyle birlikte çocuklar sudan çıkarılırken, Abdullah Hamza ise suyun içinde ainden gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçlar baraja girerek talihsiz adamı aradı. Bir süre sonra Abdullah Hamza'nın cansız bedenine ulaşıldı. Hamza'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.