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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Dede ve torunlarının yılan sevgisi

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Dede ve torunlarının yılan sevgisi
Batman merkeze bağlı Soğuksu köyünde yaşayan Hasan Doksal (57), Güneydoğu'da sıkça görülen ölümcül zehirli yılanlarla adeta dostluk kuruyor. Doksal, torunları İrem (3), Miray (5) ve Mustafa (7) ile birlikte kuraklıktan dolayı susuz kalan yılanları toplayıp su verdikten sora doğaya bırakıyor. Ailece yılanlara karşı ilgilerinin olduğunu söyleyen Doksal, "Doğada su bulamayan yılanlar köylere yöneldi. Zehirli yılanlarla karşılaşan vatandaşlar, korkuya kapılıp hemen beni arıyor. Bu yılanlar herkesi sokuyor ama ben efsunlu olduğum için bana karşı tepkisiz kalıyorlar. Yakaladığımız yılanları evime getiriyorum. Torunlarımla birlikte su verip bakımını yaptıktan sonra doğaya salıyoruz" dedi.
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Dede ve torunlarının yılan sevgisi
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