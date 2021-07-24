Dede ve torunlarının yılan sevgisi

Batman
merkeze bağlı Soğuksu köyünde yaşayan Hasan Doksal (57), Güneydoğu
'da sıkça görülen ölümcül zehirli yılanlarla adeta dostluk kuruyor. Doksal, torunları İrem (3), Miray (5) ve Mustafa (7) ile birlikte kuraklıktan dolayı susuz kalan yılanları toplayıp su verdikten sora doğaya bırakıyor. Ailece yılanlara karşı ilgilerinin olduğunu söyleyen Doksal, "Doğada su bulamayan yılanlar köylere yöneldi. Zehirli yılanlarla karşılaşan vatandaşlar, korkuya kapılıp hemen beni arıyor. Bu yılanlar herkesi sokuyor ama ben efsunlu olduğum için bana karşı tepkisiz kalıyorlar. Yakaladığımız yılanları evime getiriyorum. Torunlarımla birlikte su verip bakımını yaptıktan sonra doğaya salıyoruz" dedi.