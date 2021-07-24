Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Deniz, kanal ve barajdan peş peşe acı haberler...
Giriş Tarihi: 24.7.2021

Deniz, kanal ve barajdan peş peşe acı haberler...

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
ABBAS ÇAKAR
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Deniz, kanal ve barajdan peş peşe acı haberler...
Antalya Konyaaltı'nda Emre Öz (17) ve arkadaşı Hüseyin Tekin (17) gece denize girdi. İki gençten Emre boğularak hayatını kaybetti.
Kocaeli Kandıra'da denize giriş yasağını ihlal eden Özcan Demir (23) dalgalı suda gözden kayboldu. Demir'in cansız bedeni kayalık bölgede bulundu.
Aydın'daki Sevgi Plajı'nda denize giren Dursun Gökçen (62) boğularak can verdi.
İstanbul Şile'de kayıp 3 kişiden A.A.'nın (14) cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa Suruç'ta Berivan Karaçimeli, düştüğü sulama kanalında boğularak öldü. Hilvan'da ise Atatürk Barajı'na giren 3 kardeşten Emirhan ve Halenur Mece boğuldu.
Tekirdağ'da Şenol Olcaş (59) denizde boğuldu.
Alanya'da Kazak turist denizde boğuldu.
Samsun Bafra'da denize giren Emre Kılıç, kayboldu.
Kahramanmaraş'ta baraja düşen çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz, kanal ve barajdan peş peşe acı haberler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA