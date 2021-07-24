Deniz, kanal ve barajdan peş peşe acı haberler...

Antalya
Konyaaltı'nda Emre Öz (17) ve arkadaşı Hüseyin Tekin (17) gece denize girdi. İki gençten Emre boğularak hayatını kaybetti.
Kocaeli
Kandıra'da denize giriş yasağını ihlal eden Özcan Demir
(23) dalgalı suda gözden kayboldu. Demir'in cansız bedeni kayalık bölgede bulundu.
Aydın'daki Sevgi Plajı'nda denize giren Dursun Gökçen (62) boğularak can verdi.
İstanbul Şile'de kayıp 3 kişiden A.A.'nın (14) cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa Suruç'ta Berivan Karaçimeli, düştüğü sulama kanalında boğularak öldü. Hilvan'da ise Atatürk Barajı'na giren 3 kardeşten Emirhan ve Halenur Mece boğuldu.
Tekirdağ'da Şenol Olcaş (59) denizde boğuldu.
Alanya'da Kazak turist denizde boğuldu.
Samsun Bafra'da denize giren Emre Kılıç, kayboldu.
Kahramanmaraş'ta baraja düşen çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.